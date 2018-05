CHAIYAPHUM: Ein 57 Jahre alter Norweger ist am Donnerstag in der nordöstlichen Provinz auf Ersuchen der norwegischen Justiz verhaftet worden.

In Norwegen wird er wegen Drogenstraftaten und elf Fällen von Kindesmissbrauch gesucht. Ein Gericht befand ihn bereits für schuldig, doch der Angeklagte konnte sich rechtzeitig nach Thailand absetzen. Hier heiratete er eine Thai und lebte in einem Haus in Chaiyaphum. Dort fand ihn die Polizei vor seinem Computer. Er schaute Kinderpornografie. Die Ermittler konfiszierten den Rechner und gespeicherte Kinderpornografie. Laut der Polizei soll der Norweger HIV-Träger sein. Er soll jetzt in sein Heimatland abgeschoben werden.