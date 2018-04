Pädophiler Holländer zu 22 Jahren Haft verurteilt

HUA HIN: Ein 51 Jahre alter Holländer ist wegen Missbrauchs von Kindern zu einer Haft von 22 Jahren verurteilt worden.

Der Mann hatte mehrere Jahre in Hua Hin gelebt, für ein Bauunternehmen und als Musiklehrer gearbeitet. Er wurde im November 2017 in seinem Haus im Bezirk Smorprong verhaftet. In seiner Unterkunft traf die Polizei einen zehn Jahre alten Jungen an, weitere Jungen kamen zum Haus, als der Holländer abgeführt wurde. Als Beweise hatten die Beamten sechs Computer, zwei Handys, zwei Tablets, Memory-Karten und CDs mit pornografischen Darstellungen sichergestellt. Das Department of Special Investigation hatte von Kollegen in Holland einen Hinweis auf den Kinderschänder erhalten, denn in den Niederlanden wurde der Mann bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gesucht. Der Holländer hatte die Jungen mit der Zusage in sein Haus gelockt, sie könnten im Swimmingpool schwimmen und bekämen zu essen. Später verging er sich an den Jungen und nahm alles auf Videos auf, die er mit pädophilen Freunden teilte.