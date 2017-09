Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.17

KOH SAMUI: Ein in den USA und in Thailand gesuchter amerikanischer Pädophiler ist am Freitagabend am Fährenhafen Nathon festgenommen worden.

Der 28-Jährige war seit einem Jahr in Thailand auf der Flucht. Er wollte ein Ticket für die Fähre kaufen und sich nach Bangkok absetzen. Er soll in Alabama einen sechs Jahre alten Jungen vergewaltigt haben. Ihm zur Last gelegt werden in den USA weitere Missbrauchsfälle, das Erschleichen eines Passes mit falschen Informationen und der Diebstahl von Dokumenten zur Identifikation. Der Amerikaner soll auch seinen Tod vorgetäuscht haben. Mit dem gestohlenen Pass war er am 6. Oktober letzten Jahres über Aranyaprathet nach Thailand eingereist. Später arbeitete er in Rayong und Khon Kaen als Englischlehrer.



Laut dem Immigrationchef Natthathorn Phrohsunthorn lebte der Amerikaner mit einer Thai im Bangkoker Bezirk Phasi Charoen. Seine Freundin, die Englischlehrer vermittelt, soll ihm bei der Suche nach einem Job geholfen haben. Als die Polizei jetzt vor der Tür der Thai stand, sagte sie, ihr Freund sei nach Samui geflüchtet. Das Paar hat ein Kind, es wurde im August geboren. Auf der Flucht vor der Polizei hielt sich der Ausländer in mehreren Provinzen auf, zumeist auf der Koh Samui.



Anfang des Jahres tauchten in den sozialen Netzwerken Warnungen auf, ein Pädophiler aus den USA lebe in Thailand und lehre unter falschem Namen an Schulen Englisch. Gleichzeitig hatte die Familie der Freundin eine Suche gestartet: Die Tochter wurde vermisst.