OSZE will verschobene Wahl in Österreich beobachten

Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.16

WIEN (dpa) - Die wegen schadhafter Briefwahlumschläge verschobene Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl in Österreich soll unter internationaler Beobachtung stattfinden. Das jedenfalls empfiehlt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Ein entsprechender Bericht des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) wurde am Freitag in Wien veröffentlicht.

Das Dokument ist Ergebnis einer Untersuchungsmission im August. Dabei hatten ODIHR-Mitarbeiter an zwei Tagen Gespräche mit Vertretern der Wahlkommission, des Innenministeriums, des Verfassungsgerichtshofs und der Medien geführt. Alle Gesprächspartner hätten zwar Vertrauen in den Wahlprozess und trauten den Behörden zu, die Wahl korrekt abzuwickeln, heißt es in dem Bericht. Jedoch würden sie zugleich ein externes Monitoring durch Experten begrüßen.

ODIHR empfiehlt daher die Entsendung von Beobachtern, «um gesetzliche Rahmenbedingungen in Hinblick auf die Briefwahl und die Vorgehensweise am Wahltag» zu beurteilen. Zuletzt waren OSZE-Experten in Österreich bei der Nationalratswahl 2013 sowie davor bei

der Bundespräsidentenwahl 2010 zugegen. Danach gab es in beiden Fällen eine Reihe von Empfehlungen, darunter in Sachen Wahlkarten.