KOH SAMUI: Das Resort Six Senses Samui geht mit guten Beispiel voran und hat das Projekt „Farm On The Hill“ ins Leben gerufen, um für seine Gäste organisches Gemüse anzubauen.

Auf der Farm werden täglich organische Eier, Ziegenmilch und Gemüse produziert. Selbst unnötig gewordene Gegenstände aus dem Hotel finden in dem Gemüsegarten neue Verwendung, zum Beispiel alte Toilettenschüsseln als Blumentöpfe. Gleichzeitig stellt die Farm ein Bildungszentrum für die Lokalbevölkerung und Hotelgäste dar, in dem sich die Insulaner und Urlauber über den organischen Anbau informieren können. Farm On The Hill stellt Generalmanager Gary Henden folgend ein gutes Beispiel dar, was man mit starker Überzeugung und minimalsten finanziellen Mitteln erreichen kann. Dass das Projekt Früchte trägt, beweist auch die Tatsache, dass bereits viele Hotelangestellten und auch Menschen aus der Nachbarschaft selbst organische Gärten angelegt haben.

Infos: www.sixsenses.com/farm-on-the-hill