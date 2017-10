Written by: Bennett Murray und Bac Pham (dpa) | 16/10/2017

HANOI (dpa) - In Vietnam findet im nächsten Monat ein großer Asien-Pazifik-Gipfel statt. Erwartet wird auch US-Präsident Trump. Zuvor versucht der kommunistische Ein-Parteien-Staat, kritische Stimmen verstummen zu lassen.

Nguyen Viet Hung weiß nicht, wie er seinem Sohn Dung helfen kann. Polizisten haben den 31-Jährigen Ende September in seinem Heimatort im Norden Vietnams festgenommen. Seitdem konnten weder seine Familie noch ein Anwalt zu ihm. Dung bleibt verschwunden. Nur den Vorwurf gegen seinen Sohn kennt der Vater: Propaganda gegen den Staat. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Dungs Geschichte ist kein Einzelfall. Mindestens zwölf Dissidenten sind seit Juni in Vietnam festgenommen, angeklagt oder verurteilt worden. Allen werden Verbrechen gegen den Staat vorgeworfen. Einem weiteren Regierungskritiker mit französischem und vietnamesischem Pass entzogen die Behörden einfach die Staatsbürgerschaft. Dann wurde er abgeschoben, zurück nach Paris.

Das südostasiatische Land wird seit der US-Niederlage im Vietnam-Krieg als Einparteienstaat von der Kommunistischen Partei regiert. Aktivisten für Demokratie droht Gefängnis - doch derzeit greift die Staatsmacht deutlich stärker durch als in den Vorjahren.

Carl Thayer, Vietnam-Experte und emeritierter Professor der australischen University of New South Wales in Sydney, glaubt, den Grund dafür zu kennen: «Das Timing der Festnahmen und Prozesse deutet auf vorsorgliche Maßnahmen (der Regierung) vor dem Apec-Gipfel hin.»

Die Apec, das Wirtschaftsbündnis der Asien-Pazifik-Staaten, trifft sich im November in der vietnamesischen Hafenstadt Da Nang. Zu dem Gipfel werden Staats- und Regierungschefs aus der gesamten Region erwartet, auch US-Präsident Donald Trump. Für das 95-Millionen-Einwohner-Land Vietnam, das seit Jahren mit ausgezeichneten Wachstumszahlen glänzt, ist der Gipfel die Gelegenheit, sich auf internationaler Bühne groß zu präsentieren.

Die Welle von Festnahmen habe das Ziel, «potenzielle Aktivisten einzuschüchtern, um Proteste im Internet oder auf den Straßen zu verhindern», glaubt Thayer. Auch als der Apec-Gipfel 2006 in Vietnams Hauptstadt Hanoi stattfand, hätten Regierungskritiker versucht, die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf ihre Anliegen zu lenken.

Im Vergleich zu damals fürchte die Regierung vor allem die neuen Möglichkeiten des Internets, meint Phil Robertson, stellvertretender Asien-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. «Anscheinend befürchtet Vietnams Regierung Kampagnen, die besser abgesprochen und organisiert sind als früher.»

Viele Regierungsgegner haben deshalb schon mit Festnahmen gerechnet. «Mein Sohn Dung ist immer seinem Weg gefolgt. Also war es mehr eine Frage der Zeit, bis er festgenommen wird», sagt Nguyen Viet Hung. «Als er festgenommen wurde, hat mich das weder überrascht noch schockiert - aber sehr wütend gemacht.» Sämtliche Bewohner des Dorfes hielten sich seit der Festnahme mit Äußerungen zurück, «um Ärger zu vermeiden».

Nguyen Quang A, Volkswirt und Unternehmer im Ruhestand sowie einer der prominentesten Demokratie-Aktivisten in Vietnam, glaubt trotzdem nicht, dass die Regierung erfolgreich sein wird. Die Welle von Festnahmen sei zwar dramatisch, werde andere Aktivisten aber nicht von Protesten abhalten. «Natürlich können sie mit harten Maßnahmen bei einigen Menschen Angst erzeugen - aber das ist ein zeitlich begrenztes Gefühl.»

Auch Pham Doan Trang, einst Journalistin für Vietnams staatlich kontrollierte Presse und jetzt Aktivistin, glaubt an den Erfolg. «Die Sicherheitskräfte werden nicht aufhören und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Dies werden sehr dunkle Jahre für Vietnam», sagt sie. Aber es werde «Licht am Ende des Tunnels» geben. «Es ist nur eine Frage der Zeit - und wir müssen versuchen zu überleben, um die Geschichte zu erzählen.»