Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.18

THAILAND: Der Anbau von Opium ist im Vorjahr in der nördlichen Region gegenüber 2016 um 40 Prozent zurückgegangen.

Laut dem Generalsekretär Sirinya Sitdhichai vom Office of der Narcotics Board wird aber vorwiegend in den Provinzen Chiang Mai und Tak weiter Schlafmohn kultiviert, inzwischen aber auf kleineren Feldern. Größtenteils bauen Landwirte Opium für den eigenen Gebrauch an oder setzen es in der Region ab. Bei Luftaufnahmen zwischen September und Januar wurden in vier nördlichen Provinzen 313 Opium-Felder auf 212 Rai ausgemacht: Chiang Mai 168 Felder auf 120 Rai, Tak 84 Felder auf 63 Rai, Mae Hong Son 22 Felder auf 12 Rai und Chiang Rai 39 Felder auf 18 Rai. Zerstört wurden von der Armee 210 Felder auf 150 Rai.