Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.17

ISTANBUL (dpa) - Nach den Terrorismus-Anklagen gegen zahlreiche Mitarbeiter der türkischen Zeitung «Cumhuriyet» im April ist nun der Online-Chefredakteur des Blattes festgenommen worden. Oguz Güven gab seine Festnahme am Freitagmorgen in Istanbul über seinen persönlichen Twitter-Account bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, Güven sei aufgrund einer «Cumhuriyet»-Nachricht über den Tod des türkischen Staatsanwaltes Mustafa Alper in Polizeigewahrsam genommen worden. Alper, der nach türkischen Medienangaben mehrere Gerichtsverfahren gegen Putschverdächtige angestrengt hatte, war am Mittwoch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vorerst waren keine weiteren Details zu Güvens Festnahme bekannt.

Die Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen für 19 «Cumhuriyet»-Mitarbeiter, von denen zwölf teilweise seit November in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird unter anderem Unterstützung oder Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksextremistischen DHKP-C oder der Gülen-Bewegung vorgeworfen, die die türkische Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich macht.

Dem im deutschen Exil lebenden ehemaligen «Cumhuriyet»-Chefredakteur Can Dündar drohen laut der Anklageschrift wegen Terrorunterstützung bis zu 15 Jahren Haft, ebenso dem aktuellen Chefredakteur der Zeitung Murat Sabuncu, dem bekannten Investigativjournalisten Ahmet Sik und dem Kolumnisten Kadri Gürsel. Dem Herausgeber der «Cumhuriyet», Akin Atalay, drohen bis zu 43 Jahren Haft.