Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.18

KOPENHAGEN (dpa) - Olympiasieger Russland stürmt bei der Eishockey-WM dem sicheren Viertelfinal-Einzug entgegen.

Mit dem 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) gegen Weißrussland feierte der Rekordchampion bei dem Turnier in Dänemark sein drittes Tor-Festival nacheinander. Kapitän Pawel Dazjuk traf am Montag in Kopenhagen zweimal. Nach zuvor zwei 7:0-Siegen über Frankreich und Österreich hat die Sbornja nun schon 20 Treffer erzielt.