PATTAYA: Noch bis zum 3. Oktober wird jeden Abend auf der Aktionsfläche des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road ein Oktoberfest veranstaltet.

Bei dem nach Aussage des Marketing-Managers Khun Gai erstem „Oktoberfest am Strand“ werden deftige deutsche Spezialitäten wie Currywurst, Fleischkäse, Bratwurst, Weißwurst und Brezeln angeboten sowie natürlich Bier, jedoch kein Oktoberfestbier, sondern Chang-Schankbier, das die Gäste jedoch oktoberfesttypisch in großen Mengen – vorzugsweise aus gekühlten Bier-Towers – genießen. Für Unterhaltung sorgt auf der Bühne eine thailändische Band, doch statt bayerischer Festzeltmusik, ertönt hier vorwiegend thailändischer Indie-Rock.

Auch, wenn das Festival nur mit dem Namen etwas mit dem Münchner Original zu tun zu haben scheint, lohnt durchaus ein Besuch, um die allabendliche relaxte Stimmung zu genießen und Freunde zu treffen.

Am Tag der Deutschen Einheit zum Oktoberfest

Der bekannte Pattaya-Resident Horst Müller aka Hotte Flink, ruft die deutschsprachige Community in Pattaya zudem auf, am letzten Festivaltag am 3. Oktober und somit dem Tag der Deutschen Einheit, auf dem Oktoberfest Flagge zu zeigen. Kommen mehr als 100 Deutsche, verspricht der umtriebige Deutsche ein Überraschung! Infos gibt es auf Facebook.