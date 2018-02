Von: Björn Jahner | 02.02.18

CHIANG MAI: Das weltweite Fahrradvermietsystem Ofo befindet sich in Thailand auf Expansionskurs und bietet seinen Service nach Phuket, Khon Kaen, Bangkok, Pattani, Phitsanulok und Pathum Thani nun auch in Chiang Mai an.

Mieträder werden im bei Touristen beliebten Nimmanhaemin-Viertel angeboten. Der Stadtteil ist bekannt für seine trendigen Boutique-Hotels, schicken Shops sowie angesagten Cafés und Restaurants, weshalb Thailands Ofo-Generalmanager Noppol Toochinda zuversichtlich ist, dass das Mietradsys­tem in der Nordmetropole ein Erfolg wird.



Die Räder des Anbieters werden über eine Smartphone-App entliehen. Für die erste Miete wird eine Gebühr in Höhe von 99 Baht erhoben, für jede weitere fünf Baht pro 30 Minuten. Bezahlt wird über die Ofo-App, erhältlich für Android-Geräte bei Google Play und iOS-Geräte im App Store. Infos: www.facebook.com/ofothailand.