Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.17

WIEN (dpa) - Mit dem Ziel, verkrustete politische Strukturen aufzubrechen und einen neuen Stil im Umgang zu schaffen, gehen in Österreich Konservative und Rechtspopulisten in Koalitionsgespräche. Der Wille zum Erfolg ist auf beiden Seiten erkennbar.

Knapp zehn Tage nach der Parlamentswahl in Österreich beginnen in Wien die Koalitionsgespräche zwischen konservativer ÖVP und rechter FPÖ. Am Mittwochmittag wollen die fünfköpfigen Verhandlungsteams der beiden Parteien sich zu einer ersten Verhandlungsrunde treffen. Der 31-jährige Wahlsieger und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte die FPÖ am Dienstag offiziell zu Koalitionsgesprächen eingeladen. Spätestens bis Weihnachten solle ein neues Bündnis stehen, so der Außenminister. «Österreich hat sich eine rasche und schnelle Regierungsbildung verdient.»

Bei der FPÖ sei trotz mancher inhaltlicher Unterschiede zu den Konservativen ein starker Gestaltungswille zu spüren, meinte Kurz. Einmal mehr forderte er zudem einen neuen Stil und mehr Respekt in der Politik.

Der FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian Strache wünschte Verhandlungen auf Augenhöhe. Als Koalitionsbedingung fordert die Partei den Posten des Innenministers. Der 48-Jährige wollte trotz vieler Schnittmengen mit der ÖVP den Ausgang der Verhandlungen nicht vorwegnehmen. Die Gespräche müssten nicht «zwangsläufig zu einem positiven Abschluss führen», meinte Strache. «Es soll niemand glauben, dass wir es der ÖVP leicht machen.»

Gemeinsamkeiten von ÖVP und FPÖ sind unter anderem der Wille, die illegale Migration auf Null zu begrenzen, die Zuwanderung in die Sozialsysteme weniger attraktiv zu machen sowie eine Steuersenkung speziell für untere Einkommen.

Es wäre die dritte Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen, die vor rund 30 Jahren mit der sozialdemokratische SPÖ und vor 15 Jahren mit der ÖVP ein Bündnis auf Bundesebene gebildet hatten.

Mehrere antifaschistische Gruppen kündigten am Dienstag ihren Widerstand im Fall einer ÖVP-FPÖ-Regierung an.