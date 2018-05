Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.18

LINZ (dpa) - Die kriselnden Grünen in Österreich, europaweit einst führend unter den Öko-Parteien, wollen die Neustart-Taste drücken. Ein Zukunftskongress soll erste Weichen für ein zeitgemäßes Werben um Wähler stellen.

Knapp sieben Monate nach dem Scheitern an der Vier-Prozent-Hürde bei der Nationalratswahl proben die österreichischen Grünen den Neustart. Auf einem Kongress in Linz wollen rund 500 Teilnehmer am Samstag unter dem Motto «Zukunft gestalten» über Wege für die Zukunft diskutieren. «Wir müssen radikal und realistisch sein», sagte Grünen-Chef Werner Kogler der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld. Es gelte auch, die Art und Weise der Kommunikation zu verbessern. «Viele haben den Eindruck, wir hätten eine Zeigefinger-Mentalität», sagte der 56-jährige Volkswirt.

Die Grünen hatten bei der Parlamentswahl im Oktober 2017 nur noch 3,8 Prozent erhalten, ein Drittel ihrer langjährigen Stimmenanteile. Auch bei den seitdem vier Landtagswahlen wurden Wähler verloren.

Nach internen Querelen sei wieder Aufbruchsbereitschaft zu spüren, sagte Kogler, der nach dem Wahldebakel im Bund den Parteivorsitz übernommen hatte. Themen wie Klima- und Tierschutz, leistbares Wohnen und die Digitalisierung seien mehr denn je wichtig. «In Österreich geht es konkret auch um das Ziel einer Landwirtschaft, die auf chemische Kampfstoffe und die Schinderei von Tieren verzichtet.» Kogler hält es nach eigenem Bekunden für möglich, künftig wieder bis zu 30 Prozent der Menschen für grüne Konzepte zu interessieren. «Das ist zumindest das Potenzial, das wir im Visier haben.»

Bei der Nationalratswahl 2013 waren die Grünen in Österreich mit 12,4 Prozent der Stimmen noch besonders erfolgreich im Vergleich zum Abschneiden der europäischen Schwesterparteien.

Mit der international beachteten Wahl des Ex-Grünen-Chefs Alexander Van der Bellen zum Staatsoberhaupt verzeichnete die Partei 2016 ihren letzten Triumph. Es folgte ein tiefer Fall. Im Sommer 2017 verließ ihr prominentester Abgeordneten Peter Pilz die Partei und gründete eine eigene Liste. Von Häme begleitet war auch ein Aufsehen erregender Schritt der ehemaligen Grünen-Chefin Eva Glawischnig: Sie wurde kurz vor der Landtagswahl in Kärnten im März 2018 «Verantwortungsmanagerin» bei einem oft von ihr kritisierten Glücksspielkonzern.

«Wir brauchen radikalere Analysen und Antworten», bilanzierte Kogler. Vor allem müsse die Partei lernen, ihre Ziele ohne Angstmache zu formulieren. «Wir sollten nicht nur sagen, was zu fürchten ist, sondern auch die Botschaft haben: Fürchtet euch nicht!»