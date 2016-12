Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

KRABI: Beim Schnorcheln vor der Koh Rok wurde am Dienstagmorgen ein Österreicher bewusstlos, er ertrank.

Der 75-Jährige gehörte zu einer Gruppe von zehn Touristen, die im Yachthafen Mai Khao eine Yacht für eine Fahrt nach Langkawi in Malaysia gemietet hatten. Vor der Insel Rok stoppte die Yacht für einen Schnorchelausflug, an dem sich fünf Urlauber beteiligten. Laut der Polizei in Phuket soll der Österreicher plötzlich einen Schock erlitten haben und bewusstlos geworden sein. Die Touristen brachten ihren Freund in das Vachira Phuket Hospital. Dort stellten die Ärzte den Tod des Urlaubers fest.