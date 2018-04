Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.18

BANGKOK: Österreich hat der thailändischen Regierung Technologie-Transfer bei der Verwirklichung des Projektes Smart City im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) angeboten.

Industrieminister Uttama Savanayana sagte in Bangkok, eine Smart City sei ebenfalls in Österreich für Wien geplant. Somit könnten beide Länder eng zusammenarbeiten und ihre Kenntnisse austauschen. Thailand und Österreich seien zudem im Gespräch über weitere wirtschaftliche Kooperationen. Wichtige Kontakte hat der Minister im letzten Jahr bei seinem Besuch in Wien geknüpft. Die geplante Smart City soll auf 1.500 Rai geschaffen werden, insgesamt stehen in den Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong 30.000 Rai für unterschiedliche zukunftsträchtige Investitionen bereit. Als ein weiteres High-Tech-Projekt ist im Industriegebiet Map Ta Phut in Rayong ein Smart Park geplant.