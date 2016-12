BANGKOK: Macht hoch die Tür... vor dem Herrn der Herrlichkeit schreitet allerdings erst der Nikolaus durch das breite Tor der Adventszeit. Und wie alle Jahre wieder, kommt in Bangkok der Nikolaus zu den kleinen und großen Expats aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz in ökumenischer Gestalt. Diese seit vielen Jahren etablierte Tradition betonte Pastorin Annegret Helmer in ihrer Begrüßung der 45 Kinder und 55 Erwachsenen. Der katholische Pfarrer Jörg Dunsbach sagt frohgemut mit Blick auf den bevorstehenden 500. Jahrestag der Reformation: „Das wäre vor 500 Jahren nicht möglich gewesen. Damals sind ja so manche Heilige verschwunden.“

