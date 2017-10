Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 26.10.17

BANGKOK: Im zweiten Quartal dieses Jahres hat der japanische Autobauer Nissan 13.815 Fahrzeuge verkauft. Im Jahresvergleich ein Plus von fast 33 Prozent. Verkaufsschlager sind nach wie vor die drei Öko-Wagen March, Almera und Note.

Davon wurden 7.984 Fahrzeuge an Frau und Mann gebracht, ein Plus von 109 Prozent. Nissan ist seit dem Jahr 1962 in Thailand vertreten und hat inzwischen zwei Produktionsstätten an der Bang Na – Trat Road mit einer Jahreskapazität von 370.000 Autos. Der japanische Konzern will in diesem Jahr 127.000 Einheiten montieren, rund 60 Prozent sollen in den Export gehen.