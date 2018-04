Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.18

BANGKOK: Nach Fertigstellung der geplanten zehn elektrifizierten Strecken im Großraum Bangkok sollen 50 Prozent der täglichen Pendler Züge und Bahnen nutzen.

Das Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) gibt die Zahl der täglichen Fahrten mit 32 Millionen an. Doch nur 30 Prozent der Frauen und Männer nehmen den öffentlichen Personennahverkehr in Anspruch. Das wird sich bis zum Jahr 2024 ändern, wenn alle geplanten Linien in Betrieb sind. In sechs Jahren soll die Zahl der täglichen Fahrten im Großraum Bangkok auf 50 Millionen steigen, und die Hälfte, so prognostiziert das OTP, wird mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Von den 13 Millionen Einwohnern der Hauptstadt nutzen augenblicklich lediglich 1,04 Millionen oder 8 Prozent den öffentlichen Nahverkehr, 11,7 Millionen fahren mit dem eigenen Auto. Inzwischen verstopfen acht Millionen Fahrzeuge die 600 Straßen, und jeden Tag werden 2.000 weitere Wagen neu angemeldet. Das heißt: Nur wenn künftig der überwiegende Teil der Autobesitzer auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigt, wird die Hauptstadt vom totalen Verkehrschaos verschont bleiben..