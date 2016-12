Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Die 33. Thailand International Motor Expo im Messezentrum Muang Thong Thani endete am Montag mit einer mageren Verkaufsbilanz.

An den zwölf Messetagen wurden nur gut 33.000 Fahrzeuge gebucht, weit weniger als die vom Veranstalter erhofften 50.000. Das Ergebnis bestätigt die in diesem Jahr schlechte Auftragslage der Autobranche. Sie hofft im neuen Jahr auf einen Aufschwung, beim Verkauf im Königreich und beim Export. Der Veranstalter der Motorshow zeigte sich indessen mit dem Besucheransturm zufrieden. 1,5 Millionen Menschen hatten an den Ständen die neuen und verbesserten Fahrzeuge zahlreicher Marken bewundert.