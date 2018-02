Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.18

MONTREUX (dpa) - Dimitrij Ovtcharov ist seit diesem Monat die Nummer eins der Tischtennis-Welt. Vor Europas Top-16-Turnier in Montreux spricht der 29-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur über seine neue Rolle, die Auswirkungen für seine Sportart und über die Mannschafts-WM in diesem Jahr.

Frage: Beim europäischen Top-16-Wettbewerb in der Schweiz gehen Sie an diesem Wochenende zum ersten Mal als Weltranglisten-Erster in ein großes Turnier. Was hat sich für Sie durch diesen Erfolg verändert?



Antwort: Erst einmal habe ich mir zwei, drei Tage länger Urlaub gegönnt. Denn am Ende des Jahres war ich am Limit meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Erst die China Open, dann die T2-Serie in Malaysia, dann ging es in Europa wieder los und ich habe auf einmal den World Cup und die Germann Open gewonnen. Eigentlich war ich danach schon komplett leer. Aber die Chance, die Nummer eins zu werden, hat mich immer weiter vorangetrieben. Als ich das geschafft habe, waren wir zehn Tage in der Sonne auf den Malediven. Da habe ich den Schläger auch nicht angefasst. Diese Pause hat mir gut getan. Jetzt bin ich wieder top motiviert und freue mich auf die Aufgaben.

Frage: Es gibt im Sport alle möglichen Beispiele dafür, was ein solcher Erfolg auslösen kann. Einige Topsportler sind dadurch noch selbstbewusster geworden, andere wie die Tennisspielerin Angelique Kerber haben dem Druck zunächst nicht standgehalten.



Antwort: Es stimmt schon: Wenn ich Weltranglisten-Erster werde, macht das auch Schlagzeilen außerhalb der Tischtennis-Welt. Wenn ich beim Pro-Tour-Finale die besten Japaner und Chinesen schlage und dann im Endspiel gegen den Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong verliere, wird das schon als Misserfolg gesehen. Natürlich ist der Druck jetzt größer geworden. Aber ich habe auch etwas ganz Großes erreicht. Das macht mich stolz. Das kann mir niemand mehr nehmen. Es ist wichtig, an seinen eigenen Werten und Zielen festzuhalten. Das versuche ich - ob ich nun die Nummer zehn oder die Nummer eins der Welt bin.

Frage: Wie haben eigentlich die Chinesen auf Ihren Erfolg reagiert? Die waren in ihrem Sport jahrelang unschlagbar. Als Timo Boll 2003 die Nummer eins wurde, haben sie Fotos von ihm in den Trainingshallen aufgehängt und seitenlange Dossiers über ihn verfasst.



Antwort: Ich habe mit Ma Long und Fan Zhendong gesprochen. Und sie haben mir gesagt: Hey, jetzt bist du die Nummer eins der Welt, jetzt verlierst du kein Spiel mehr. Sie haben mir gratuliert, wir haben ein paar Witzeleien ausgetauscht. Aber es ist nicht ganz leicht, in diesen Gesprächen tief ins Thema zu gehen, weil wir in Englisch miteinander reden. Dafür ist die Resonanz in China enorm. Als ich den World Cup gewann, sagten viele noch: Er hat bei diesem Turnier aber gegen keinen Chinesen gespielt, wie gut ist er denn wirklich? Als ich dann aber bei den German Open gegen Fan Zhendong und bei den Grand Finals gegen Lin Gaoyuan gewann, da waren die Anerkennung und der Respekt der Chinesen sehr groß. Sie arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, sich die Spitze der Weltrangliste wieder zurückzuholen. Es war ja über Jahre normal, dass die Chinesen jedes Turnier gewinnen.

Frage: Sie haben bei Ihrem Aufstieg zur Nummer eins auch davon profitiert, dass die Chinesen in den vergangenen Monaten ungewohnte Probleme hatten. Der Chefcoach und fast alle anderen Nationaltrainer wurden ausgetauscht, die großen Stars boykottierten bei den China Open ihr eigenes Turnier. Hat sich diese Unruhe wieder gelegt?



Antwort: Es ist immer noch nicht klar: Wer ist jetzt eigentlich der Cheftrainer? Hinzu kommt: Der Weltmeister Ma Long spielt zwar wieder, ist aber noch nicht in der Form, die er bis zur WM in Düsseldorf hatte. Ich glaube: Die Chinesen ordnen sich gerade wieder und stellen sich neu auf, sind aber vor allem in der Breite nicht mehr so stark, wie sie es einmal waren. Natürlich haben sie immer noch sehr gute Nachwuchsleute. Aber da ist auch niemand dabei, bei dem man sich denkt: Gegen den kann man nicht gewinnen. Bis vor kurzem wäre China ja sogar mit seiner dritten Mannschaft Weltmeister geworden.

Frage: Das heißt für Sie und die deutsche Mannschaft vor der Team-WM in diesem Jahr: Jetzt Weltmeister werden oder nie?



Antwort: Timo und ich haben in den vergangenen Monaten sehr gut gespielt. Wenn wir dieses Niveau bis zur WM im Mai halten können, haben wir vielleicht eine kleine Chance. Man muss realistisch sagen: Eine Tischtennis-WM ist nicht der Davis Cup. Bei uns wird mit drei Mann gespielt. Und die Chinesen und Japaner sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Aber: Der Glaube, das wirklich schaffen zu können, ist auf einmal da. Und allein das ist schon viel wert. Wenn man erst einmal daran glaubt, dann ist auch alles möglich. Dass die Chinesen aber auch bei dieser WM der klare Favorit sind, steht außer Frage.

Frage: Trotzdem werden an Sie jetzt große Hoffnungen geknüpft. Dass im Tischtennis nicht immer nur die Chinesen gewinnen. Und dass Tischtennis in Deutschland vielleicht wieder populärer wird. Glauben Sie, dass Ihr Erfolg Ihre Sportart verändern kann?



Antwort: Ich liebe diesen Sport. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann aufhören und feststellen könnte: Mein Sport ist viel weiter, als zu der Zeit, in der ich aktiv war. Wenn man sieht, welchen Hype Tischtennis gerade in Japan auslöst oder das schon seit Jahrzehnten in China tut, dann wäre es natürlich schön, so etwas auch einmal in Deutschland oder Europa zu erleben. Aber solange es nicht im Fernsehen gezeigt wird, bleibt es ein Produkt, das keiner richtig sieht und keiner richtig bewerten kann. Deshalb glaube ich auch: Solange mein Sport nicht im Fernsehen präsent ist, macht es keinen großen Unterschied, ob ich die Nummer eins der Welt bin oder nicht. Das allein wird den Stellenwert meines Sports nicht groß verändern.

Frage: Stört es Sie, wenn im Winter ständig Ski- und Rodel-Wettbewerbe übertragen werden, ihr Sport aber nur selten?



Antwort: Ganz ehrlich: Ich habe mich in meinem Leben über so viele Dinge aufgeregt und danach jedes Mal gemerkt: Es bringt nichts, wenn ich mich darüber aufrege. Es ist, wie es ist. Ich sehe nur: Wenn ich in Singapur auf dem Flughafen lande, läuft da Tischtennis den ganzen Tag rauf und runter. In Japan genauso, in China sowieso. Das ist in Deutschland leider ganz anders. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Interesse und die Präsenz auch hier wieder wachsen. Ich versuche jedenfalls, meinen Beitrag beizusteuern.

ZUR PERSON: Dimitrij Ovtcharov ist seit diesem Monat die Nummer eins der Tischtennis-Weltrangliste. Seine größten Erfolge im Einzel waren zuvor Olympia-Bronze 2012, der Gewinn des World Cups 2017 und zwei EM-Titel. Der 29-Jährige spielt für Fakel Orenburg in Russland.