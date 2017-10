NSU-Prozess bis 24. Oktober unterbrochen

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.17

MÜNCHEN (dpa) - Erbitterter juristischer Streit und eine Serie neuer Befangenheitsanträge halten den NSU-Prozess gegen mutmaßliche deutsche Rechtsterroristen weiter auf.

Nach drei Wochen Verhandlungspause stellten die Verteidiger der Mitangeklagten Ralf Wohlleben und André E. am Mittwoch weitere derartige Anträge. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl setzte am Ende mehrere Prozesstage ab - fortgesetzt wird das Verfahren erst am 24. Oktober.

Die Terrorzelle NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) soll für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich sein. Die Opfer waren neun Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin. Im November 2011 war die Gruppe nach einem Banküberfall im thüringischen Eisenach aufgeflogen. Mundlos und Böhnhardt sind tot.

Der Prozess in München läuft seit Mai 2013. Für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hat die Bundesanwaltschaft lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung beantragt. Ein Urteil noch in diesem Jahr ist unwahrscheinlich.