Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

BASEL (dpa) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das auf Krebsdiagnostik spezialisierte Unternehmen Advanced Accelerator Applications (AAA) aus den USA übernehmen. Das entsprechende Gebot bewertet die Amerikaner mit 3,9 Milliarden US-Dollar, wie Novartis am Montag in Basel mitteilte.

Novartis bietet 41 Dollar pro Aktie für das an der Nasdaq notierte Unternehmen. Die Annahmeschwelle liegt bei 80 Prozent der Papiere.

Das US-Unternehmen hat einen Schwerpunkt in der Herstellung von Radiopharmazeutika. Dies sind radioaktive Mittel, die in der Diagnostik - vor allem bei Krebs - eingesetzt werden.