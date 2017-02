Nordkorea huldigt früherem Herrscher Kim Jong Il

Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.17

PJÖNGJANG (dpa) - Inmitten neuer Spannungen wegen seines jüngsten Raketentests hat das kommunistische Regime Nordkoreas des Ende 2011 gestorbenen früheren Herrschers Kim Jong Il gedacht. Anlass war der 75. Geburtstag am Donnerstag des Vaters von Machthaber Kim Jong Un und dessen älterem Halbbruder Kim Jong Nam, der am Montag mutmaßlich einem Anschlag in Malaysia zum Opfer gefallen war.

Kim Jong Un trat am Vorabend des Geburtstags zum ersten Mal seit dem Tod des Bruders öffentlich auf. Zusammen mit Vertretern aus Regierung, Partei und Armee nahm er an einem «nationalen Treffen» in Pjöngjang zu Ehren seines Vaters teil, wie die Staatsmedien berichteten.

Das Regime betreibt seit den Tagen des als Staatsgründer verehrten Kim Il Sung einen unvergleichlichen Personenkult um die Herrscherfamilie. Kim Jong Un erwies den Berichten zufolge im Mausoleum in Pjöngjang seinen Vorgängern die Ehre, als er vor ihren Statuen hintrat, hieß es in den Berichten.

Der neuerliche Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea am Sonntag hatte weltweit Empörung ausgelöst. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Test als Verstoß gegen mehrere seiner Resolutionen verurteilt.

Nordkorea hatte sich bisher zum Tod von Kim Jong Nam nicht öffentlich geäußert. Kim war am Montag auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. In Südkorea wird spekuliert, dass Nordkoreas Geheimdienst dahinter stecken könnte.