Von: Redaktion DER FARANG | 15.11.17

BANGKOK: Der Telekommunikationskonzern Nokia hat sein Büro in Bangkok in das Metropolis Building in der Sukhumvit Road verlegt und damit eine Phase bemerkenswerten Wachstums in Thailand untermauert.

Bei der Eröffnung des neuen Büros im 15. und 16. Stock waren der Leiter von Asia North, Harald Preiss, der Präsident und Geschäftsführer Rajeev Suri, der finnische Botschafter Satu Suikkari-Kleven, der Landesschef Sebastien Laurent und der Senior-Vizepräsident für Asien-Pazifik und Japan Sandeep Girotra, anwesend.