Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.17

PHUKET: Die Polizei will den vor Tagen festgenommenen Nigerianer und seine thailändische Freundin wegen Raubs und Mordversuchs anklagen.

Der 27-jährige Mann und die 33 Jahre alte Thai sollen in der Vorwoche im Bezirk Rawai in ein Haus eingebrochen sein und eine 52 Jahre alte Russin durch mehrere Schüsse schwer verletzt haben. Der Nigerianer hat bisher alle Anklagen als falsch zurückgewiesen. Bei seiner Festnahme fand die Polizei in seinem gemieteten Haus 92 gestohlene Gegenstände, wie goldene Halsketten, Notebooks, teure Uhren und Handtaschen von Louis Vuitton. Die Beamten haben inzwischen die mutmaßlichen Eigentümer der Beute benachrichtigt und ihnen eine lange Liste mit gestohlenen Gegenständen vorgelegt. Die Ausländer und Thais waren alle Opfer von Raub, Drohungen und Misshandlungen. Der Nigerianer hatte es offenbar vornehmlich auf Safes abgesehen. Laut der Polizei liegen ausreichend Beweise gegen den Mann vor, der sich illegal in Thailand aufhielt.