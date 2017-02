Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.17

BANGKOK/SAMUT PRAKAN: Die Polizei hat einen 33 Jahre alten Nigerianer mit drei Kilo Methamphetamin in Samut Prakan festgenommen.

Die Beamten hatten den Afrikaner seit längerem beobachtet und schlugen jetzt vor dem Condominium des Mannes zu. In der Unterhose trug der Ausländer 260 Gramm der Droge, in seinem Zimmer stießen die Polizisten auf fast drei Kilo Meth. Sie waren in Modellbooten versteckt. Laut den Ermittlern ist der Nigerianer Mitglied einer größeren Bande von Landsleuten, die im Bangkoker Bezirk Sri Nakharin operieren. Der Verhaftete sagte aus, er habe als Drogenkurier für jede Lieferung 100.000 Baht bekommen und es bereits fünf oder sechs Mal getan.