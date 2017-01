Nierenschäden nehmen zu

THAILAND: Das Low Salt Thailand Network und die Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) appellieren an die thailändische Gesellschaft, weniger Salz zu konsumieren, nachdem Zahlen veröffentlicht wurden, die belegen, dass in Thailand die meis­ten Nierenerkrankungen in der gesamten ASEAN-Region verzeichnet werden, was auf einen zu hohen Salzkonsum zurückzuführen ist.

Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, den Salzkonsum in Thailand um 30 Prozent zu senken. Dr. Kriangsak Warisangthip, Präsident der thailändischen Nephrologie-Gesellschaft, warnt, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass sie an einer Nierenkrankheit leiden und diese erst bemerken, wenn es zu spät ist.

Nierenkranke benötigen kontinuierliche ärztliche Behandlungen wie Dialyse mehrere Tage die Woche, die jedoch sehr kostspielig sind. Da sich viele Menschen die hohen Behandlungskosten nicht leisten können, endet die Krankheit meistens im Tod.

Daher empfiehlt das Low Salt Thailand Network, auf Fast-Food, Gefriergut sowie Instantnudelgerichte zu verzichten und regelmäßig einmal pro Jahr einen medizinischen Check-up durchführen zu lassen.