Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.16

MOSKAU (dpa) - US-Schauspieler Nicolas Cage sieht seine Mitwirkung am Film «Snowden» nicht automatisch als Zustimmung für das Handeln des Whistleblowers Edward Snowden. Er nehme in der Diskussion über den Ex-US-Geheimdienstler als Darsteller eine neutrale Position ein, sagte Cage am Dienstag in Moskau. «Ein Schauspieler sollte keine Erklärungen abgeben, sondern wie eine Art Spiegel aktuelle Fragen reflektieren», meinte der 52-Jährige der Agentur Interfax zufolge. Cage spielt in dem Film einen alternden Geheimdienstler, der Snowden fördert.

Er verfolge Snowdens Schicksal genau, sagte Cage. «Es hat die Welt verändert, das wollte ich zeigen.» Der Oscar-Preisträger («Leaving Las Vegas», 1995) stellte in Moskau den Streifen «USS Indianapolis: Men of Courage» vor. Der Film «Snowden» kommt an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos. Regisseur Oliver Stone erzählt darin über einen Zeitraum von neun Jahren die Geschichte hinter dem NSA-Skandal.

Snowden steckte nach der Flucht aus den USA 2013 wegen eines annullierten Passes wochenlang im Moskauer Flughafen Scheremetjewo fest. Der 33-Jährige hält sich heute an einem unbekannten Ort in Russland auf. Offiziell verdient der von US-Behörden gesuchte Snowden sein Geld als IT-Experte. Der Kreml gewährte ihm 2014 eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung.