Nicht golfen, nicht aufs Dach

Von: Lars Nicolaysen, dpa | 30.07.17

TOKIO: Wer hat sich nicht schon einmal in der Bahn über flegelhaftes Benehmen geärgert. In Japan, berühmt für die Höflichkeit seiner Bewohner, würde man sowas am wenigsten vermuten. Wo sich die Menschen auf den blitzblanken Bahnhöfen stets brav innerhalb farbiger Umrandungen zu Dreier-Reihen formieren. Wo aber trotzdem allerorten zu korrektem Verhalten aufgerufen wird: Lautsprecher warnen, nicht in letzter Sekunde ins Abteil zu springen. Mit Poster-Kampagnen wird dazu aufgerufen, nicht mit Schirmen Golfschläge zu üben, sich nicht im Zug mit Zangen die Augenwimpern nach oben zu biegen oder sich breitbeinig hinzulümmeln. Ein echtes Problem in Japan aber sind „chikan“, Grapschereien. Zur Rushhour gibt es eigene Abteile nur für Frauen.

