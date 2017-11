Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.17

NEW YORK (dpa) - Der Attentäter von Manhattan, der an Halloween mit einem Kleinlaster in Radfahrer und Fußgänger gerast war, soll des achtfachen Mordes angeklagt werden. Zudem werde Sayfullo S. zwölffacher versuchter Mord, Unterstützung der Terrorgruppe Islamischer Staat und Zerstörung eines Fahrzeugs vorgeworfen, teilte ein Gericht in New York in der Nacht zum Mittwoch mit. Der 29-Jährige sei von «Hass und einer verdrehten Ideologie» geleitet worden, sagte Staatsanwalt Joon Kim. Die Rechtssprechung werde «rasch, streng und resolut» sein.

Im Fall einer Verurteilung kann S. die Todesstrafe oder lebenslange Haft drohen. In einem Tweet hatte US-Präsident Donald Trump für den Mann die Todesstrafe gefordert. Der aus Usbekistan stammende S. war an Halloween mit einem Kleinlaster in Manhattan in Radfahrer und Fußgänger gerast und hatte dabei acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Attacke für sich.