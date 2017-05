Neuwahlen in Österreich voraussichtlich im Oktober

Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

WIEN (dpa) - Österreich kann sich auf vorgezogene Wahlen im Oktober einstellen: Die Regierung aus Sozialdemokraten und Konservativen will einen entsprechenden Antrag der Oppositionsparteien unterstützen.

Das schrieben der SPÖ-Fraktionschef Andreas Schieder sowie der designierte ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz am Montag auf Twitter. Gewählt werden soll dann entweder am 8. oder am 15. Oktober. Der Antrag soll am Mittwoch im Parlament in Wien beschlossen werden. Mit dem späteren Wahltermin soll sichergestellt werden, dass die Eurofighter-Affäre im Untersuchungsausschuss noch weiter aufgearbeitet werden kann. Der Ausschuss will unter Vorsitz von Grünen und rechter FPÖ die Umstände klären, die zum teuersten und umstrittensten Rüstungsgeschäft Österreichs führten..