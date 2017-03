Neun Tote bei Hubschrauberabsturz in Japan

Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

TOKIO (dpa) - Nach einem Hubschrauberabsturz in Japan hat die Polizei den Tod aller neun Insassen bestätigt. Wie die Polizei in der Präfektur Nagano mitteilte, wurden am Montag vier noch vermisste Absturzopfer geborgen.



Der Hubschrauber des örtlichen Katastrophenschutzes war am Sonntag bei einer Bergrettungsübung am Berg Hachibuse mit Felsen kollidiert. Örtliche Medien hatten unter Berufung auf die Polizei zunächst drei Tote gemeldet. In ersten Berichten hieß es, zwei weitere Insassen seien ohne Bewusstsein im Krankenhaus. Die Suche musste am Sonntag wegen schlechten Wetters unterbrochen werden. Fernsehbilder von der Absturzstelle zeigten das Helikopterwrack am Berghang des Hachibuse, 170 Kilometer nordwestlich von Tokio.