Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat einen 19-Jährigen als Hacker der Polizei-Website festgenommen und am Montag den Medien vorgeführt.

Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Prawit Wongsuwan sind jetzt neun mutmaßliche Hacker in Haft. Die meisten sind zwischen 17 und 20 Jahre alt. Sie sollen in den letzten Tagen mehrere Websites der Regierung und von Behörden gehackt und damit gegen das neue Computer-Kriminalgesetz protestiert haben. Nur der 19-Jährige sitzt bei der Polizei in der Zelle, die anderen acht Männer sollen von „Behörden der nationalen Sicherheit“ inhaftiert worden sein.

Der nationale Polizeichef Chakthip Chaijinda sagte, der jetzt verhaftete junge Mann habe gestanden, die Polizei-Website gehackt zu haben. Er soll Mitglied einer dreiköpfigen Hacker-Gruppe sein. Deshalb wird mit weiteren Festnahmen gerechnet. Bei der Verhaftung des jungen Mannes stellte die Polizei zwei Pistolen, ein Gewehr, Munition und Marihuana sicher.

Seitdem das neue Gesetz gegen Computer-Kriminalität vom Übergangsparlament am 16. Dezember in letzter Lesung verabschiedet worden ist, wurden Websites der Regierung, der Polizei und des Militärs angegriffen. Gegner des neuen Gesetzes werfen der Regierung vor, mit dem neuen Gesetz die Menschenrechte, die Meinungsfreiheit und die Privatsphäre einschränken zu wollen. Für die Medien bedeute es Zensur, sie müssten sich in ihrer Berichterstattung selbst beschränken.