Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

PHUKET: Die Polizeieinheit DSI hat am Freitag neun Hotels eine Frist von 15 Tagen eingeräumt, zwei Strandabschnitte auf der Ferieninsel Phuket zu räumen.

Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Mittwoch haben diese Hotels 178 Rai öffentliches Gelände besetzt, und zwar an den Stränden Layan und Lepang im Bezirk Thalang. Die Richter machten dafür sechs Menschen und drei Unternehmen verantwortlich. Die widerrechtlich genutzten Flächen müssen unverzüglich dem Staat zurückgegeben werden.

Der Fall begann im Jahr 2006, als Mitarbeiter des Provinzlandamtes Phuket und weitere Beamte den Status der rechtlichen Grundstücke untersuchten. Laut dem Department of Special Investigation (DSI) müssen die Besitzer der neun Hotels mit einem Haftbefehl rechnen, wenn sie nicht zum angegebenen Termin die Strandabschnitte räumen. Ein Rai in Strandnähe wird mit 70 Millionen Baht gehandelt. DSI-Generaldirektor Paisit Wongmuang hat für den 16. November seinen Besuch in Phuket angekündigt. Er will sich auf der Ferieninsel über die illegale Nutzung staatlicher Flächen informieren. Der Wert des widerrechtlich besetzten Landes wird mit zehn Milliarden Baht angegeben.