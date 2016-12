An dieser Stelle hätte eigentlich ein Horoskop für Urlauber und Residenten für 2017 kommen sollen. Doch seien Sie ehrlich, sowas interessiert Sie ja doch nicht. So Kinderkram ist nix für uns Erwachsene. Also lassen wir das. Wenigstens für die toderns­ten Gemüter unter uns, die jedes Wort auf die Goldwaage legen, oder alles und jeden kommentieren müssen, weil sie ja ohnehin alles besser wissen. Für die braucht es kein Horoskop. Für alle anderen Kindsköpfe hier, mich eingeschlossen, trotz allem, der Ausblick ins 2017:

- Wenn sich Ihre Gedanken in Ihrem Kopf unaufhörlich drehen. Tipp: Kreieren Sie einen klugen Plan!

- Wenn Ihre Interessen zu viele Ladys sind, versuchen Sie nicht allen gleichzeitig hinterherzujagen…

- Lassen Sie zuerst mal Dampf ab, danach sind Sie bereit für ein Bierchen.

- Wenn es in Ihrem Liebesleben rauf und runter geht, müssen Sie nicht unbedingt über die Bücher gehen.

- Tragen Sie 2017 keine großen Lasten im Portemonnaie herum.

- Die diesjährigen Sternkonstellationen machen es ihnen möglich, besonders erfolgreich im 2er Team zu arbeiten.

- Sie tragen schwere Probleme mit sich herum? Schmeißen Sie sie weg!

- Wenn unerwartete Probleme auftauchen, lassen Sie sie wieder abtauchen.

- Wenn Sie an einen toten Punkt gelangen, lassen Sie sich nicht fallen. Orientieren

Sie sich neu.

- Sie leiden 2017 unter Unlust betreffend Arbeit, wenn es aber ums Geldraushauen geht, sind Sie dabei.

- Die viele Arbeit als Feriengast/ Pensionär verlangt nach einem Ausgleich. Das machen wir aber morgen…

- Manchmal würde es auch einfacher gehen, wenn Sie vorher darüber nachdenken würden. Versuchen Sie es doch einfach einmal. Wenn da…

Beipackzettel für obenstehendes Horoskop: Lesen Sie sich am Abend vor dem Schlafengehen heraus, welche Aussage am besten zum vergangenen Tag gepasst hat.

Soweit die Spielerei mit dem Horoskop. Nun aber zum Wesentlichen, dem Wichtigen für 2017: Meine 10 Gebote für Thailandbesucher. Ob Kurz- oder Langzeitaufenthalter. Befolgen Sie die nachstehenden 10 Gebote, dann werden Sie 2017 mit Erfolg bestehen!

1. Gebot: Laufe nie mit nackter Wampe herum. Und wenn es auch noch so heiß ist - außer am Strand oder am Pool. Sonst will wirklich niemand deine Männerbrüste, Größe 115 Cup E-F und deinen Bierfriedhof sehen.

2. Gebot: Saufe nur so viel, wie du auch vertragen kannst. Glaube mir, es ist beträchtlich weniger, als du glaubst!

3. Gebot: Labere keinen Unsinn daher, weder besoffen, noch nüchtern. Hierzu braucht es keinen Kommentar.

4. Gebot: Kommentiere nur, was du auch verstanden hast. Also praktisch nix. Lass es doch einfach, es bringt ja eh nix. Genieße im Stillen!

5. Gebot: Wenn du schon den Macker spielen willst: Bedenke, dass 100%ig schon einer da ist, der es viel toller getrieben hat, als das Bißchen, was du zu bieten hast. Er hockt vielleicht sogar gleich neben dir, sagt aber nichts, weil er anständig genug ist, dir beim „Jack ass“-Wettbewerb den Vortritt zu lassen.

6. Gebot: Bedenke stets, dass es, außer dir natürlich, keine Thailandexperten gibt. Lebe im Bewußtsein, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Nur so kannst du die unwissende Masse um dich herum ertragen.

7. Gebot: Idioten sind immer die anderen! Du solltest keinen Moment an deiner Kompetenz zweifeln. Immerhin hast du dich aus deinem vertrauten Heim fernab von Thailand hierher verirrt (getraut?). Nur Intelligenzbestien bringen das hin.

8. Gebot: Du hast einen Thai abgezockt? Behalte es besser für dich. Kein halbwegs normal denkender Farang glaubt dir. Nun gut, viele von denen gibt es hier eh nicht. Aber trotzdem: dem 3. Gebot sollten deine Tollkühnheiten schon entsprechen.

9. Gebot: Wenn du feststellst, dass die anderen die hübschesten Mädchen haben, und für dich nur noch die Oma übrig geblieben ist, tröste dich mit Gebot 7. Diese Idioten, die.

Mit diesen Geboten werden Sie bestimmt ein erfolgreiches 2017 hinbekommen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Auf Wiedersehen.

Wie bitte? Nur 9 Gebote? Na, und jetzt? Willst du nun etwa so pingelig sein, wegen einem kitzekleinen Fehlerchen ein Theater zu inszenieren? Hä? Warum bist du denn nach Thailand gekommen? Etwa zum Stänkern und Meckern? Genau das können wir hier brauchen! Sollte mal alles so wie zu Hause sein, kannst du gleich daheim bleiben. Hier ist Thailand. Und da tickt halt alles anders. Deswegen sind wir ja hier. Also, alles in Thai-Perfektion!

Aber bitte, damit auch die Stänkerer zufrieden sind. Hier mein 10. Gebot: Nimm es easy. Zu Hause regnet es, es ist kalt, alles ist schweineteuer. Die Bahn kommt verspätet, die Autobahn verstopft. Dein Fußballklub hat wieder scheiße gespielt. Denk an alle Idioten zuhause, und hoffe, dass sie nicht dieselbe Entscheidung treffen wie du, hierher zu kommen.

So, das war es aber jetzt. Viel Spaß im 2017!

Doch Halt! Mir ist noch Gebot 11 in den Sinn gekommen: Lobet den Kolumnisten und die FARANG-Redaktion, wann immer ihr könnt!

Ein frohes neues Jahr wünscht Khun Ten!