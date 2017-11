Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.17

PATTAYA: Vor einem elfstöckigen Condominium an der Second Road wurde ein Baby tot aufgefunden.

Ein 26 Jahre alter Dekorateur sagte aus, er habe am Montagabend im vierten Geschoss in einem Apartment Vorhänge aufgehängt, als vor dem Fenster etwas in die Tiefe fiel. Er sah aus dem Fenster und entdeckte das Neugeborene in einer Einkaufstüte. Der Mann rannte sofort ins Erdgeschoss und alarmierte die Wachleute. Augenscheinlich hatte das Baby beim Sturz tödliche Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei fahndet nach den Eltern des Neugeborenen, befragt die Mieter im Condominium und wertet Überwachungskameras aus. Bisher hat sich niemand gemeldet, der von einer Schwangerschaft bzw. Geburt des Kindes wusste.