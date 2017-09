BANGKOK: Gute Nachricht für Reisende, die sich noch an das legendäre Viengtai Hotel in der Altstadt Bangkoks erinnern können. Das im Jahr 1953 eröffnete Hotel in der Rambuttri Road wurde komplett umgebaut und als ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai wiedereröffnet.

Das erste internationale Hotel nahe der Khao-San-Backpackermeile, bietet 215 moderne und farbenfroh dekorierte Zimmer, einen Swimmingpool, einen Kids Club, ein Café sowie eine Konditorei mit französischen Backwaren.



Bis zum 31. Oktober wird ein Eröffnungsangebot für 2.530 Baht pro Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen offeriert. Reservierung, Tel.: 02-280.5434, E-Mail: h9906re@accor.com. Infos: goo.gl/W3XdrG.