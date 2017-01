Foto: The Nation

BANGKOK: In der MRT-Station Khlong Toei wurde ein Zentrum zur Beantragung von thailändischen Reisepässen eröffnet. Es wurde zur Entlastung der bereits bestehenden Passämter in der Hauptstadt errichtet.

Da immer mehr Thais den Wunsch hegen ins Ausland zu reisen, haben viele Passämter ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Das Passamt in der MRT-Station Khlong Toei hat wochentags von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet.



Wartezettel können online auf der Webseite www.passport.in.th reserviert werden. Die Bearbeitungsgebühr pro Reisepass beträgt 1.000 Baht, die Reisepässe werden dann für eine Zusatzgebühr in Höhe von 60 Baht an die Antragsteller per EMS versendet.