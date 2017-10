Neues Gesetz regelt Fake-Waffen

THAILAND: Ein neues Gesetz soll verhindern, dass Kriminelle mit Imitationen von echten Waffen Straftaten begehen oder die Bevölkerung in Panik versetzen.

Denn bisher wurden kriminelle Handlungen unter dem Einsatz von Fake-Waffen oder Bombenattrappen vergleichsweise milde bestraft, in manchen Fällen sogar gar nicht, da sie im Strafgesetzbuch nicht als „Waffen“ aufgeführt werden. Das soll sich unter dem neuen Gesetz ändern: bei Bombendrohungen unter dem Einsatz von Attrappen, um in der Öffentlichkeit Panik zu erzeugen, drohen drei Jahre Haft und/ oder eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Baht. Es tritt in Kraft, sobald es in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde.