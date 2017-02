BANGKOK: Die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, weshalb am Samstag ein neu angeschaffter Waggon der Linie 1171 an einer Bahnkreuzung in Bang Sue entgleist war und hat angekündigt, Personen, die für den Unfall verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen.

Da sich in dem Zug noch keine Fahrgäste befanden, wurde niemand verletzt, auch wurde der Zugverkehr nicht beeinträchtigt. SRT-Gouverneur Wuthichart Kalyanamitra teilte dem „National News Bureau of Thailand“ (NNT) mit, dass der Waggon an einer Weiche entgleiste und kein technischer Defekt an dem erst vor wenigen Monaten aus China neu angeschafften Waggon zu dem Unfall geführt habe. Ein Untersuchungsausschuss wurde einberufen, um den genauen Grund für die Entgleisung in Erfahrung zu bringen. Sollte menschliches Versagen zu dem Unfall geführt haben, droht die SRT mit harter Strafe.



Der entgleiste Eisenbahnwagen war Teil der 115 neuen Waggons, die die SRT zum Jahresende 2016 von dem Unternehmen China Railway Rolling Stock Corporation für 4,7 Milliarden Baht bezogen hatte. Sie werden auf den Fernstre­cken von Bangkok nach Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Nong Khai und Hat Yai eingesetzt.