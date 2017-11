Neuer UN-Koordinator in Myanmar

Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

NEW YORK (dpa) - Der Norweger Knut Ostby wird neuer Koordinator der Vereinten Nationen in Myanmar und damit Nachfolger der umstrittenen Renata Lok-Dessallien. Ostby, der zuvor unter anderem im Iran und in Osttimor für die UN gearbeitet hatte, werde den Posten am Mittwoch zunächst vorläufig antreten, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York mit.

Lok-Dessallien wird, wie bereits Mitte Oktober bekannt geworden war, ins UN-Hauptquartier in New York versetzt. Monatelang hatten Kritiker Lok-Dessallien vorgeworfen, Versuche unterlaufen zu haben, den Rohingya öffentlich beizustehen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte jedoch immer wieder sein «volles Vertrauen» in die Koordinatorin und ihr Team betont.

Seit Ende August militante Rohingya 30 Sicherheitsposten überfielen, rollt eine Gewaltwelle über die Rakhine-Region Myanmars. In Bangladesch sind seitdem mehr als 500.000 Flüchtlinge angekommen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, hatte die Vertreibung vor einigen Wochen als «Paradebeispiel für ethnische Säuberungen» bezeichnet.