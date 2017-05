BANGKOK: Zwei neue Buslinien verbinden die Innenstadt mit dem Don Muang Airport im Nordosten Bangkoks.



Die Linie A3 startet am Lumpini-Park. Die Busse halten in Ratchaprasong, Pratunam und Din Daeng, bevor sie über die Mautstraße den Flughafen ansteuern.

Die Linie A4 beginnt am Sanam Luang, direkt gegenüber dem Nationaltheater, weitere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind an der Khao San Road, am Demokratiedenkmal, an der Phanfa-Brücke sowie in Lan Luang, Yommarat, Tha Prachan und Tha Chang.



Am Don Mueang Airport starten die Busse vor dem Terminal 1 am Ausgang 6 und vor dem Terminal 2 am Ausgang 12. Der Fahrpreis beträgt 30 Baht. Der Shuttle-Service wird täglich zwischen 7 und 23 Uhr angeboten.