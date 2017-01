BANGKOK: Der Standort des Re-Entry-Schalters am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok wurde verlegt.

Der Schalter, an dem man den Wiedereinreisestempel erhält, befindet sich jetzt in der Immigration Departure Zone 2, wo auch die Reisepässe überprüft werden. Er ist rund um die Uhr besetzt. Für das Re-Entry Permit am Flughafen wird eine Gebühr in Höhe von 1.200 Baht verlangt, eine Foto braucht nicht mitgebracht werden.