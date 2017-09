Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.17

WASHINGTON (dpa) - Angesichts der sich zuspitzenden Krise in den Beziehungen zwischen Moskau und Washington hat der neue russische Botschafter in den USA zur Besonnenheit aufgerufen. «Jetzt müssen wir in Ruhe Ordnung schaffen, müssen ganz ruhig und professionell handeln», sagte Anatoli Antonow bei seiner Ankunft am Donnerstag in Washington.

Antonows erster Tag auf seinem neuen Posten fällt mit der Aufforderung der USA zusammen, das russische Konsulat in San Francisco zu schließen - eine Reaktion auf eine von Moskau geforderte Reduzierung der Personals in den US-Vertretungen in Russland. «Um mit Lenins Worten zu sprechen: Wir brauchen keine hysterischen Anfälle», sagte Antonow der Agentur Tass zufolge.

Der 62-jährige Karrierediplomat löst den bisherigen Botschafter Sergej Kisljak in Washington ab, der im Juli zurück nach Moskau gerufen worden war. Antonow war von 2011 bis 2016 stellvertretender Verteidigungsminister. Die EU hat ihn 2015 wegen Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt auf eine Sanktionsliste gesetzt.