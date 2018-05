Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

Der Hua Hin Night Market umfasst eine Vielzahl kleiner Stände, Bars und Geschäfte. Foto: Tourism Authority of Thailand

HUA HIN: Weder Touristen noch Einheimische sind glücklich mit der neuen Verteilung von Verkaufs- und Essständen auf dem populären Nachtmarkt.

Nach einem Bericht von „Hua Hin Today“ will die Verwaltung zwei Monate lang warten und Stimmen einholen, bis endgültig über die Aufstellung entschieden wird. Während die Stände bisher bei einem Durchgang für Passanten gegenüber standen, stehen sie jetzt „Rücken an Rücken“. So wurden zwei Gehwege geschaffen. Vor allem sehen die Händler die Neuverteilung als eine zu große Veränderung nach 50 Jahren Nachtmarkt. Die Gemeinde Hua Hin wird die Beschwerden von Händlern und Eigentümern von Geschäftsgebäuden berücksichtigen. Zu berücksichtigen sind zudem die Zugänge für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge einschließlich Krankenwagen.