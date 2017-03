BANGKOK: Seit dem 22. Februar ist die fünfte Auflage des sogenannten „Muse Pass“ erhältlich, der Eintritt in alle Dauer- und Sonderausstellungen von 56 Museen der Hauptstadt sowie in diesem Jahr sogar auch in anderen Städten des Landes wie Pattaya, Phuket und Chiang Mai zu einem attraktiven Flatrate-Tarif bietet.

Zu den teilnehmenden Museen zählen unter anderem das Museum Siam, der NSM Science Square, die Rattanakosin Exhibition Hall, das Naturhistorische Museum, Science Museum, Volkskundemuseum Bangkok und Siam House of Bizarre Creatures in Bangkok sowie die Chokchai-Museen in Rangsit und Pakchong, das Phuket Aquarium sowie die Art-in-Paradise-Museen in Pattaya und Chiang Mai.



Der „Muse Pass“ besteht aus einem Couponheft mit 56 Eintrittskarten zu den jeweiligen Kulturstätten, kostet unverändert 199 Baht und ist in allen teilnehmenden Museen erhältlich. Ab dem Kaufdatum ist er ein Jahr lang gültig. Infos: goo.gl/EUz0A8.