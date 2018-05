Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.18

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das erste Risiko hat Stefan Schmittmann schon vor seiner Wahl zum Aufsichtsratschef der Commerzbank ausgeschlossen: Er vermied es, direkt aus dem Vorstand in das Kontrollgremium zu wechseln. Vorgänger Müller musste deshalb länger im Amt bleiben.

Mit Risiken kennt sich Stefan Schmittmann (61) aus: Der gebürtige Münchner war Risikovorstand der Commerzbank (1.11.2008 bis 31.12.2015), ehe er mit Blick auf sein künftiges Amt seinen Vertrag Ende 2015 vorzeitig auflöste.

Denn gemäß den Regeln guter Unternehmensführung dürfen Ex-Vorstände frühestens 24 Monate nach Niederlegung ihres Amtes in den Aufsichtsrat wechseln - und diese Frist wollte die Bank bei der Regelung der Nachfolge von Klaus-Peter Müller an der Spitze des Kontrollgremiums offensichtlich unbedingt einhalten. Schließlich hatte Müllers nahtloser Wechsel vom Vorstandsvorsitz auf den Posten des Aufsichtsratschefs im Mai 2008 für Kritik gesorgt.

Knapp ein Jahr hatte eine Findungskommission unter Leitung von Markus Kerber, damals Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, einen geeigneten Kandidaten für die Müller-Nachfolge gesucht. Viele Beobachter rechneten mit einem Kandidaten von außen, weil die Commerzbank schon für den Vorstandsvorsitz mit Martin Zielke eine interne Lösung gefunden hatte. Doch im Herbst 2016 legte sich das Institut auf den ehemaligen Risikovorstand Schmittmann fest.

Schmittmann studierte von 1976 an Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen in der Schweiz und erwarb 1986 einen Doktortitel in diesem Fach. Seine berufliche Laufbahn begann er 1986 bei der Bayerischen Vereinsbank. Bis 2003 war er in verschiedenen Funktionen für das Institut tätig, das 1998 in der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank aufging. 2004 wurde der in Medienberichten als «ruhiger und äußerst besonnener Bankmanager» beschriebene Schmittmann Vorstandschef der HVB-Tochter Vereins- und Westbank in Hamburg. Von 2006 bis 2008 war er als Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank in München zuständig für Firmenkunden und kommerzielle Immobilienkunden.