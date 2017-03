PHANG NGA: Um den Service und die Sicherheit für Touristen zu erhöhen, wird in Phang Nga im tiefen Süden des Landes ein neuer Busbahnhof gebaut.

Er befindet sich auf dem Gelände der Phang Nga Provincial Adminis­trative Organization und wird den alten Busbahnhof ersetzen, der sich auf einem Grundstück in Privatbesitz befindet und insbesondere von Ausländern nur schwer gefunden werden konnte, weshalb sie oftmals am Fahrbahnrand oder an Gehwegen auf die Busse warteten, woraus eine hohe Unfallgefahr resultierte.



Der neue Terminal wird rund um die Uhr geöffnet und mit englischsprachigen Mitarbeitern besetzt sein. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen eine große Wartehalle, Serviceeinrichtungen für Touris­ten sowie Parkplätze für Busse und Personenwagen. Die Bauarbeiten sollen in vier Monaten abgeschlossen sein.