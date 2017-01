Foto: Roong Reuang Coach Co. Ltd.

HUA HIN: Der Busservice zwischen Hua Hin und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok des Unternehmens Roong Reuang Coach Co. Ltd., startet ab sofort nicht mehr vom Busbahnhof zwischen der Soi 98 und Soi 96, sondern von der neuen Busstation nahe des Flughafens Hua Hin (siehe Bild).

Sie befindet sich direkt neben dem zweiten Postamt und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Mercedes-Benz-Autohaus sowie dem Möbelhaus Koncept Furniture. Unter Urlaubern und Residenten erfährt der neue Abfahrtsort wenig Zuspruch, müssen sie doch jetzt ein vergleichsweise teures Tuk-Tuk chartern, um die neue Busstation zu erreichen, beziehungsweise von dieser weiter in die Innenstadt zu reisen. Weitere



Infos: www.airporthuahinbus.com.