Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Die neuen Strafmandate für Verkehrssünder auf Thai und Englisch mit einem Barcode zum Bezahlen des Bußgeldes sollen in etwa vier Monaten zur Verfügung stehen.

Ein Blatt wird dem Verkehrssünder nach Hause geschickt, das andere Formular ist von Polizisten auszufüllen. Dabei hat der Beamte den mutmaßlichen Verkehrssünder zu fragen, ob er sein Vergehen einsieht oder gegen den Bußgeldbescheid Einspruch erheben will. Wer sich nicht mit der Strafe einverstanden erklärt, hat 15 Tage Zeit, auf der Polizeistation seine Darstellung des Vorfalls zu Protokoll zu geben, sagt Generalleutnant Wittaya Prayongpan von der Königlichen Polizei. Der Entwurf des neuen Strafzettels war am letzten Freitag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht worden. Jetzt sollen sie gedruckt und dann landesweit ausgeliefert werden. Wittaya sagte weiter, mit den neuen Strafmandaten werde die Korruption bzw. die Bestechung eingedämmt.